«Сантос» проведет переговоры с «Интером» по Габриэлю Барбосе

«Сантос» намерен вернуть под свои знамена нападающего Габриэля Барбосу. Об этом сообщил представитель бразильского клуба Луис Тавейра. Права на бразильца принадлежат «Интеру», а выступает он в аренде в «Бенфике».

«Мы планируем встретиться с руководством „Интера“ на следующей неделе. Может ли Габигол вернуться к нам? Он отличный игрок. Мне он очень нравится, и Габриэль любит „Сантос“. Мы обязательно поговорим насчет него. Если у нас будет возможность вернуть Барбосу, мы постараемся это сделать в любом случае. Двери нашего клуба всегда открыты для него».

Барбоса был куплен «Интером» летом 2016 года за 29,5 млн евро, но в 9 матчах Серии А он забил лишь 1 гол.

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