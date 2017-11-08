Торрес может перебраться в «Баварию»

«Бавария» продолжает поиск нападающего на подмену Роберту Левандовски, который ныне играет практически без замен.

Одним из кандидатов считается 33-летний форвард «Атлетико» Фернандо Торрес. Эль Ниньо мог бы играть роль джокера в мюнхенском клубе. Кроме того, зимой за «матрасников» начнет выступать Диего Коста, что делает перспективы Торреса в Мадриде довольно туманными.

Ранее Левандовски в интервью пожаловался на усталость, поскольку в команде нет для него замены.

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