«Реал» в январе планирует подписать Хуана Мату

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуан Мата может вернуться в мадридский «Реал». Как утверждает источник, «сливочные» планируют сделать предложение «манкунианцам» уже этой зимой.

29-летний полузащитник в текущем сезоне ни разу не провёл на поле все 90 минут, а в 11-м туре АПЛ оказался вне заявки на матч против «Челси» (0:1).

Стоит отметить, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо уже расставался с Матой, когда во второй раз возглавлял «Челси».

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