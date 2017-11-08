Месси предложил «Барселоне» три альтернативы вместо Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси предложил руководству клуба несколько альтернативных вариантов, если каталонцы так и не смогут купить у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщают СМИ.

По мнению аргентинца, вместо Коутиньо в «Барсе» сможет заиграть кто-то из следующих футболистов: Тома Лемар «(Монако»), Набиль Фекир («Лион») или Рияд Марез («Лестер»).

Что касается Коутиньо, то он хочет перейти в «Барселону», но «Ливерпуль» требует за футболиста 150 млн евро.

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