Слимани решил покинуть «Лестер»

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани недоволен малым количеством игровой практики. С приходом в команду Клода Пюэля ситуация не изменилась, и в связи с этим алжирец решил покинуть клуб уже этой зимой. Он может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас» или «Ренне».

Слимани перебрался в «Лестер» летом 2016 года за 30 млн евро. В текущем сезоне 29-летний футболист не забил ни одного гола в 6 матчах АПЛ, зато отличился 4 раза в трех поединках Кубка Лиги.

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