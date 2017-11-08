«Тюмень» и «Факел» голов не забили

В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Тюмень» сыграла вничью с «Факелом».
Тюмень, стадион «Геолог»
«Тюмень» - «Факел» (Воронеж) - 0:0
«Тюмень»: Обухов, Маслов, Гузь, Рябокобыленко (Пустозеров 74), Павленко, Саламатов, Лешонок (Богатырев 60), Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов 84).
Главный тренер: Владимир Маминов.
«Факел»: Федоров, Семенов, Осипенко, Шарифи (Арустамян 46), Хайманов, Молодцов, Лукьянов (Садов 43), Чхапелия (Сердюк 65), Мануковский, Амбарцумян, Мичуренков.
Главный тренер: Павел Гусев.
Предупреждения: Сердюк 86, Мануковский 90+1, Федоров 90+1.
Судья: Мешков (Дмитров).
В другом матче «Оренбург» обыграл «Енисей».
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