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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
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«Томь» обыграла на домашнем поле «Крылья Советов»

сегодня, 16:33
ТомьТомь1 : 0Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

В  матче 22-го тура ФНЛ «Томь» выиграла на домашнем поле «Крылья Советов». В другом матче тура «Тамбов» на последних секундах обыграл «Балтику».

Томск. Стадион «Труд»

«Томь» - «Крылья Советов» - 1:0 (1:0)
Голы: Соболев 21.

«Томь»: Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов 58), Микуцкис, Пулжич, Померко, Гвинейский (Герасимов 90), Макурин, Соболев, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.

«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Ткачук, Мияйлович, Кленкин, Зинков (Баширов 45), Корниленко, Алиев.
Главный тренер: Андрей Тихонов.

Предупреждения: Микуцкис 36, Ткачук 37, Пулжич 37, Надсон 57, Саная 62.
Удаления: Ткачук 53.

Судья: Кирилл Левников.

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Все комментарии
удав
сегодня в 16:49
фнл просто кладезь для отмыва бабла на ставках,только для этого наверно ее и держат(спортивный принцип давно мертв, командам кто стремиться играть, но нет денег просто дают установку не выходить и начинаются сливы.
juchok
сегодня в 16:42
ДОГ!!!
ДСА
сегодня в 16:41
Крылья явно играют на тотализаторе или отдают старые долги.
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