«Томь» обыграла на домашнем поле «Крылья Советов»

В матче 22-го тура ФНЛ «Томь» выиграла на домашнем поле «Крылья Советов». В другом матче тура «Тамбов» на последних секундах обыграл «Балтику».
Томск. Стадион «Труд»
«Томь» - «Крылья Советов» - 1:0 (1:0)
Голы: Соболев 21.
«Томь»: Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов 58), Микуцкис, Пулжич, Померко, Гвинейский (Герасимов 90), Макурин, Соболев, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Ткачук, Мияйлович, Кленкин, Зинков (Баширов 45), Корниленко, Алиев.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Предупреждения: Микуцкис 36, Ткачук 37, Пулжич 37, Надсон 57, Саная 62.
Удаления: Ткачук 53.
Судья: Кирилл Левников.
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