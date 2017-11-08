«Оренбург» нанёс поражение «Енисею»

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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 Матч завершен Логотип ИсландияИсландия 1:2 Логотип ЧехияЧехия
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«Оренбург» нанёс поражение «Енисею»

сегодня, 18:52
ОренбургОренбург1 : 0ЕнисейЕнисейМатч завершен

В поединке 22-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Енисей».

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» – «Енисей» – 1:0 (0:0)
Гол: Бегич 68.

«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Бреев (Парняков 46), Попович, Ефремов (Мамтов 60)
Главный тренер: Владимир Федотов.

«Енисей»: Филиппов, Кичин, Васильев, Новиков (Сердеров 76), Семакин, Ломакин (Харитонов 46), Иванов, Камеш, Фатуллаев, Кутьин (Малоян 62), Козлов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

Предупреждения: Васильев 20, Бегич 44.

Судья: Артем Чистяков.

Отметим, что ранее в рамках матча 22-го тура ФНЛ поражение от «Томи» потерпели «Крылья Советов» - главный преследователь «Енисея».

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Марк Аврелий
сегодня в 19:25
Соседей с победой!
ДАША Д
сегодня в 19:24
На шансах Енисея это никак не скажется.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:12
Один лидер попридержал другого. Борьба обостряется...
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