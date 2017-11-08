«Оренбург» нанёс поражение «Енисею»

В поединке 22-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Енисей».
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» – «Енисей» – 1:0 (0:0)
Гол: Бегич 68.
«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Бреев (Парняков 46), Попович, Ефремов (Мамтов 60)
Главный тренер: Владимир Федотов.
«Енисей»: Филиппов, Кичин, Васильев, Новиков (Сердеров 76), Семакин, Ломакин (Харитонов 46), Иванов, Камеш, Фатуллаев, Кутьин (Малоян 62), Козлов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
Предупреждения: Васильев 20, Бегич 44.
Судья: Артем Чистяков.
Отметим, что ранее в рамках матча 22-го тура ФНЛ поражение от «Томи» потерпели «Крылья Советов» - главный преследователь «Енисея».
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