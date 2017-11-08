«Сибирь» оказалась сильнее «Зенита-2»

В матче 22-го тура ФНЛ «Сибирь» одержала победу над «Зенитом-2».
«Сибирь» - «Зенит-2» - 3:1 (1:0)
Голы: Галыш 43, Беляев 49, Магаль 90+3 — Панюков 63.
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Аравин, Цховребов, Плопа (Полюткин 55), Макаренко, Андреев (Магаль 46), Гладышев (Дегтярев 46), Чеботару, Беляев (Житнев 61), Галыш.
Главный тренер: Сергей Кирсанов.
«Зенит-2»: Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев (Прудников 90+1), Пенчиков, Плетнев (Некрасов 78), Сиротов (Лесовой 87), Капленко, Богаев (Андреев 88), Камышев, Панюков.
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Судья: Алексей Амелин.
В другом матче тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» (0:0).
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