Чемпионы России 2007 года встретятся с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург»

19 ноября, перед матчем «Зенит» - «Тосно», на стадионе «Санкт-Петербург» соберутся чемпионы России 2007 года: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Илья Максимов, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

С 16:30 до 17:50 игроки проведут автограф-сессию для гостей стадиона, а в 18:00 золотой состав соберется вместе впервые за 10 лет и совершит круг почета на поле арены.

Матч «Зенит» - «Тосно» начнется в 19:00 мск.

Под знаком дерби. «Зенит» и «Тосно» пишут историю

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