Месси выйдет в стартовом составе на матч с Россией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Россией. Аргентинские и испанские СМИ узнали вариант основного состава подопечных Сампаоли.
Состав сборной Аргентины: Ромеро – Маскерано, Пеццелья, Отаменди – Энцо Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Ди Мария – Месси, Сальвио, Агуэро.
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и ничутаки даже не страшно дядя Хорхе Сампаоли из Аргентины....
и ничутаки даже не страшно дядя Хорхе Сампаоли из Аргентины....