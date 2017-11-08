47-летний вратарь «Уисбеха» близок к тому, чтобы побить «вечный» рекорд Шилтона

Голкипер «Уисбех Таун» Пол Бэсток находится в одном матче от одного из величайших футбольных рекордов, который пока принадлежит легендарному англичанину Питеру Шилтону - 1249 встреч в футболе.

Сегодня 47-летний футболист проведет поединок против «Слифорд Таун» в одной из низших лиг Англии (это позволит ему сравняться с Шилтоном), а уже в субботу его команда сыграет с «Тетфорд Таун», и у игрока будет шанс вписать свое имя в историю.

«Моя карьера напоминает мне американские горки. Я не смог достичь тех высот, которыми грезил, но приблизиться к этому рекорду - об этом я никогда и не мечтал», - заявил Бэсток.

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