Защитник «Оренбурга» Андреев признан игроком октября в ФНЛ

ФНЛ признала защитника «Оренбурга» Дмитрия Андреева лучшим футболистом лиги по итогам октября. Игрок обороны получил 33,8 % от всех голосов. В октябре оренбуржцы не проиграли ни одного поединка и пропустили в четырех турах только один гол с пенальти. Кроме того, Андреев отметился двумя результативными передачами в матче со второй командой «Спартака».

На втором месте оказался вратарь «Авангарда» Александр Саутин. Тройку лучших замыкает голкипер «Енисея» Михаил Филиппов.

По мнению болельщиков, Филиппов занял вторую позицию (26,8% голосов), а «бронзу» завоевал форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (19 % голосов). Напомним, что Корниленко признали лучшим игроком ФНЛ по итогам сентября.

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