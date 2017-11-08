Лукарелли установил рекорд «Пармы» по числу игр за клуб в чемпионатах Италии

Защитник «Пармы» Алессандро Лукарелли установил рекорд клуба по количеству проведенных игр в чемпионатах Италии.

40-летний оборонец присоединился к «крестоносцам» еще в 2008 году и продолжил выступать за клуб даже после того, как тот в 2015 году был признан банкротом и отправлен в Серию D.

Сейчас «желто-синие» выступают в Серии В, а на днях игрок провел свой 311-й матч за «Парму» в национальном первенстве, побив рекорд Эрмеса Полли, установленный в 60-х годах прошлого века.

Напомним, что минувшим летом пост вице-президента клуба занял известный в прошлом нападающий Эрнан Креспо.

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