Матюиди: «Погба и Эвра советовали мне перейти в „Ювентус“»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о том, как принял решение перейти в туринский клуб.



«Каждый в этом клубе знает, что ему здесь нет места, если ты не отдаешься на все 100%. Здесь все мне пытались помочь с адаптацией, когда я только переехал. Мне много рассказывали о других великих французских футболистах, которые играли за „Юве“: Платини, Зидан, Трезеге, Дешам, Анри. До того, как я принял решение перейти сюда, я разговаривал с Эвра и Погба, они советовали мне не сомневаться и соглашаться на переезд».



Напомним, что летом Блез Матюиди перешел из ПСЖ в «Ювентус».

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