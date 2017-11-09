Брэд Фридель возглавил клуб MLS «Нью-Инглэнд Революшн»

Завершивший карьеру голкипер Брэд Фридель, выступавший в составе «Тоттенхэма» вплоть до 44-летнего возраста, назначен главным тренером «Нью-Инглэнд Революшн».
В 2015-м году, сразу после завершения карьеры, американец стал помощником Юргена Клинсманна в сборной США, а уже в следующем году возглавил юношескую национальную команду своей страны.
NEWS: #NERevs name Brad Friedel Head Coach— NewEnglandRevolution (@NERevolution) 9 ноября 2017 г.
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