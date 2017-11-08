В случае увольнения из «Халла», Слуцкий может перейти в «Челси»

Как сообщает английская пресса, главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в «Челси». Утверждается, что в случае увольнения 46-летнего наставника с занимаемой должности, Леонид может перебраться в лондонский клуб на административную должность. Ранее пост технического директора «Челси» покинул Майкл Эменало, а Слуцкий мог бы занять его место.



Ранее ходили слухи, что несмотря на не очень положительные результаты Леонида Слуцкого в «Халле», российский наставник все же доработает до конца сезона в качестве главного тренера.

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