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В случае увольнения из «Халла», Слуцкий может перейти в «Челси»

сегодня, 11:49

Как сообщает английская пресса, главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в «Челси». Утверждается, что в случае увольнения 46-летнего наставника с занимаемой должности, Леонид может перебраться в лондонский клуб на административную должность. Ранее пост технического директора «Челси» покинул Майкл Эменало, а Слуцкий мог бы занять его место.

Ранее ходили слухи, что несмотря на не очень положительные результаты Леонида Слуцкого в «Халле», российский наставник все же доработает до конца сезона в качестве главного тренера. 

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Все комментарии
Tommy Lee
сегодня в 12:15
Слуцкому бы вторым тренером работать, в тактике он разбирается,а вот мотиватор из него никакой.
Солдат по имени Бастиан
сегодня в 12:10
В случае увольнения из «Зенита», Дзюба перейдет в Реал
Шуnя771
сегодня в 12:06
В Челси знают что кресло под Леонидом начинает шататься с первого дня?))
Sem25 ответил -Хостинский-
сегодня в 12:04
-Хостинский-:
Верится слабо , но все может быть ! Я б лучше видел его б на месте Шалимова ! Краснодару подошел бы тренер с опытом Лиги чемпионов
А Слуцкий рассматривался Галицким на должность ГТ Краснодара. Они не договорились. Это было до отъезда Слуцкого в Англию.
нечитайло
сегодня в 12:04
Хотелось бы чтоб остался
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:03
НУ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ ЧЕЛСИ ВРЯД ЛИ,
А ВОТ ТЕСТИРОВЩИКОМ КРЕСЕЛ НА СТАДИОНАХ АПЛ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО.
Батя в здании
сегодня в 12:03
А чего, в Челси болл бои кончились?))
RDeanW ответил Морозовский
сегодня в 12:02
Морозовский:
Сменит в "Челси" Конте, выиграет Лигу Чемпионов два раза подряд, потом его подпишет "Зенит"!
... и вылетит в фнл) ты договаривай, договаривай) самое главное то упускаешь)
Майкл59ru
сегодня в 12:01
Да все уже заранее знали что в Англию Лёня поехал взяв с собой два комплекта формы. Первая-форма Халл Сити,а вторая,как раз форма Челси. Ромка своего земляка не бросит,накормит,напоит и тренировать поставит. )
Морозовский
сегодня в 12:00
Сменит в "Челси" Конте, выиграет Лигу Чемпионов два раза подряд, потом его подпишет "Зенит"!
Аргeнтинeц
сегодня в 12:00
Лёня переходит в Челси, выходит с ним в Чемпионшип и начинает всем мстить за Халл. А заодно и Головина у Барселоны перехватит
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:59
Лишь бы не работать. Тренером толку нет, так хоть техническим директором - руками водить...
Fuad Samedzadeh
сегодня в 11:58
Soccer,вы не перестаете удивлять.
juchok
сегодня в 11:56
уважаемые, вы бы хоть новость прочитали! он в Челси будет диреком работать, а не тренером!
kidman4ik
сегодня в 11:56
Леня молодцом, решил развалить АПЛ, чтобы уровень с РФПЛ выровнялся.
Нашим то до АПЛ никогда не подняться, а вот их спустить к нам на дно можно.
The_BESTolo4b
сегодня в 11:55
челси слуцкого
Адвокат 76
сегодня в 11:54
Это будет тогда самой большой ошибкой Слуцкого, ведь если не пойдут дела и Челси, то о дальнейшей карьере тренера за границей можно забыть навсегда.
-Хостинский-
сегодня в 11:52
Верится слабо , но все может быть ! Я б лучше видел его б на месте Шалимова ! Краснодару подошел бы тренер с опытом Лиги чемпионов
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