Дайер будет капитаном сборной Англии в матче с Германией

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер выведет сборную Англии с капитанской повязкой на товарищеский матч с Германией.

Напомним, встреча начнётся сегодня в 23:00 мск на «Уэмбли».

Our captain against Germany: @ericdier 💪



Read why Gareth has given the @SpursOfficial man the armband: https://t.co/3jbIVaXord pic.twitter.com/TC0AcY3AXf