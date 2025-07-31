«Ювентус» не интересуется Кьезой

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вчера, 09:52

Вингер «Ливерпуля» не перейдет в «Ювентус» этим летом.

Итальянец хочет вернуться на родину до окончания текущего трансферного окна, но в то же время клубы Серии А не спешат подписывать 27-летнего игрока.

«Ювентус» не рассматривает вариант с Кьезой, несмотря на необходимость усиления атакующего фланга. В приоритете у туринцев остаётся трансфер из «Манчестер Юнайтед».