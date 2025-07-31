«Ювентус» не интересуется Кьезой

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не перейдет в «Ювентус» этим летом.
Итальянец хочет вернуться на родину до окончания текущего трансферного окна, но в то же время клубы Серии А не спешат подписывать 27-летнего игрока.
«Ювентус» не рассматривает вариант с Кьезой, несмотря на необходимость усиления атакующего фланга. В приоритете у туринцев остаётся трансфер Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».
Потом перестал рости в мастерстве.
Причин не знаю, но факт тот, что он уЖе превратился в заурядного игрока- неоспорим, на мой взгляд.
Стал обыкновенным игроком, а это значит, что Ливер купил когда-то просто ,,блестящую обёртку", а не реально сильного игрока.
В Италии впаривать ,,муху с размером слона" могут, а уж Кьеза втюхать...
В Кьезу-футболиста не верил и не верю!
Потом перестал рости в мастерстве.
Причин не знаю, но факт тот, что он уЖе превратился в заурядного игрока- неоспорим, на мой взгляд.
Стал обыкновенным игроком, а это значит, что Ливер купил когда-то просто ,,блестящую обёртку", а не реально сильного игрока.
В Италии впаривать ,,муху с размером слона" могут, а уж Кьеза втюхать...
В Кьезу-футболиста не верил и не верю!