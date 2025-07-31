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«Ювентус» не интересуется Кьезой

вчера, 09:52

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не перейдет в «Ювентус» этим летом.

Итальянец хочет вернуться на родину до окончания текущего трансферного окна, но в то же время клубы Серии А не спешат подписывать 27-летнего игрока.

«Ювентус» не рассматривает вариант с Кьезой, несмотря на необходимость усиления атакующего фланга. В приоритете у туринцев остаётся трансфер Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

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30 июля
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artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:47
Кьеза в первые годы в ,,вышке" Италии играл достаточно заметно, попал в сб.страны...
Потом перестал рости в мастерстве.
Причин не знаю, но факт тот, что он уЖе превратился в заурядного игрока- неоспорим, на мой взгляд.
Стал обыкновенным игроком, а это значит, что Ливер купил когда-то просто ,,блестящую обёртку", а не реально сильного игрока.
В Италии впаривать ,,муху с размером слона" могут, а уж Кьеза втюхать...
В Кьезу-футболиста не верил и не верю!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:26
По мне, так приобретать Кьезу, прямо сейчас, большая ошибка. Судя по всему у итальянца в Ливерпуле существует проблема как минимум, игрового характера. Скорее всего клуб сообщил игроку, что больше на него не рассчитывает. Федерико хочет это скрыть, но шило в мешке не утаить - статистику не обмануть.. А ведь Кьеза желает ещё и приличный контракт...
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