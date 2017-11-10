Шакири: «Мы играли намного лучше Северной Ирландии и заслужили победу»

Вингер сборной Швейарии Джердан Шакири прокомментировал гостевую победу своей команды над Северной Ирландией (1:0) в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018:

«Не знаю, был ли там пенальти или нет. Я пытался пробить по воротам и не знаю, коснулся ли соперник мяча рукой или нет. В итоге судья назначил пенальти. Это футбол.

Мы контролировали ход игры более 90 минут, владели большим преимуществом и создавали голевые моменты. Мы играли намного лучше, чем Северная Ирландия, и заслужили победу. Для нас это лучший результат, мы знали, что будет сложно играть перед их трибунами. С нетерпением ждём второй игры в Базеле, где снова попытаемся победить и выйти на чемпионат мира».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте