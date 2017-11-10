Папастатопулос: «С вероятностью в 90% Греция не сыграет на ЧМ-2018»

Защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос, забивший единственный мяч своей команды в ворота Хорватии, прокомментировал разгромное поражение от «шашечных» в первом матче раунда плей-офф за право участия на ЧМ-2018 (1:4):

«Сегодня на поле не было настоящей сборной Греции. Да, Хорватия была лучше, но мы никогда не допускали столько ошибок в одном матче. Я бы не сказал, что проблема в игровой системе или в тренере, просто до сих пор мы не совершали столько индивидуальных ошибок, которые обычно мы себе не позволяем.

Надеюсь, в ответной встрече в воскресенье стадион будет полон болельщиков. Место на чемпионате мира уже потеряно для нас с вероятностью в 90%. Но мы должны показать, что Греция – не та команда, которая проигрывает со счётом 1:4. Мы будем играть так, словно счёт первого матча был 0:0, и попытаемся завершить этот отборочный этап с высоко поднятыми головами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте