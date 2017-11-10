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Папастатопулос: «С вероятностью в 90% Греция не сыграет на ЧМ-2018»

сегодня, 05:44
ХорватияХорватия4 : 1ГрецияГрецияМатч завершен

Защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос, забивший единственный мяч своей команды в ворота Хорватии, прокомментировал разгромное поражение от «шашечных» в первом матче раунда плей-офф за право участия на ЧМ-2018 (1:4):

«Сегодня на поле не было настоящей сборной Греции. Да, Хорватия была лучше, но мы никогда не допускали столько ошибок в одном матче. Я бы не сказал, что проблема в игровой системе или в тренере, просто до сих пор мы не совершали столько индивидуальных ошибок, которые обычно мы себе не позволяем.

Надеюсь, в ответной встрече в воскресенье стадион будет полон болельщиков. Место на чемпионате мира уже потеряно для нас с вероятностью в 90%. Но мы должны показать, что Греция – не та команда, которая проигрывает со счётом 1:4. Мы будем играть так, словно счёт первого матча был 0:0, и попытаемся завершить этот отборочный этап с высоко поднятыми головами».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:22
Может так оно и есть, но говорить об этом не стоит.
Шуnя771
сегодня в 06:11
Одни пассажиры определились...
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