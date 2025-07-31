Нападающий «Милана» может перейти в клуб АПЛ

Нападающий «Милана» Самуэль Чуквуэзе может сменить клуб этим летом.
По информации источника, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляет «Фулхэм».
Английский клуб уже начал обсуждения с «россонери» по поводу возможного трансфера.
Нападающий «Милана» Самуэль Чуквуэзе может сменить клуб этим летом.
По информации источника, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляет «Фулхэм».
Английский клуб уже начал обсуждения с «россонери» по поводу возможного трансфера.
Ты где?
Мы нашли то, что надо ФК Спартак!))
Ты где?
Мы нашли то, что надо ФК Спартак!))