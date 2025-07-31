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Нападающий «Милана» может перейти в клуб АПЛ

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Шуня771
Шуня771
вчера в 11:16
Кагехао!
Ты где?
Мы нашли то, что надо ФК Спартак!))
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 10:52
Если переход состоится, то Самуэль будет серьёзным укреплением атаки любого из клубов РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:38
Самуэль не единственный игрок, который может сменить клуб этим летом.)
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