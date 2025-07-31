Гафин высказался о введении критериев для лимита на легионеров в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» поделился мнением о возможных критериях для установления лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Качественный критерий — это хорошо. Но вопрос, насколько это выполнимо. Могу ошибаться, но качественный критерий есть в АПЛ , наиболее платежеспособной лиге мира. Если мы принимаем за качественный критерий статус игрока сборной — для большинства российских клубов, которые ограничены как бюджетом, так и уровнем привлекательности лиги — с учетом имеющихся ограничений, сложно будет привозить футболистов уровня только национальных сборных. Поэтому отвечу так: хотелось бы качественный критерий, но на сегодняшний день это, на мой взгляд, нереалистично.