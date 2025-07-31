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Гафин высказался о введении критериев для лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 10:30

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о возможных критериях для установления лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Качественный критерий — это хорошо. Но вопрос, насколько это выполнимо. Могу ошибаться, но качественный критерий есть в АПЛ, наиболее платежеспособной лиге мира. Если мы принимаем за качественный критерий статус игрока сборной — для большинства российских клубов, которые ограничены как бюджетом, так и уровнем привлекательности лиги — с учетом имеющихся ограничений, сложно будет привозить футболистов уровня только национальных сборных. Поэтому отвечу так: хотелось бы качественный критерий, но на сегодняшний день это, на мой взгляд, нереалистично.

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Шуня771
Шуня771
вчера в 11:13
Хотелось бы качественный критерий, но на сегодняшний день это, на мой взгляд, нереалистично.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:12
Лимит лишь жалкая часть проблем, которые есть у нашей любимой игры. Футбол это слишком сложное хозяйство, чтобы заниматься им без строгого плана. Хочется спросить руководителей:-"А в России есть такой документ?" Некоторое время назад,если мне не изменяет память, РФС объявлял конкурс на разработку Программы развития футбола в Российской Федерации. Какой-то документ родился, но его отправили на доработку. Сейчас в России есть нормальный программный документ, с которым можно работать? Кто-то может ответить?
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