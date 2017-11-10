Дзадза, Эль-Шаарави, Д'Амброзио и Спинаццола не помогут Италии в 1-й игре со шведами

Сразу четыре футболиста сборной Италии не помогут национальной команде в первом стыковом матче на выезде против Швеции в рамках раунда плей-офф за выход на ЧМ-2018.

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза получил травму колена во время тренировки, а полузащитник «Аталанты» Леонардо Спинаццола пропустил последнюю тренировку сборной. Причины отсутствия в заявке вингера «Ромы» Стефана Эль-Шаарави и защитника «Интера» Данило Д'Амброзио пока неизвестны.

Также отмечается, что c первых минут на поле может не появиться вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье.

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