Представители ПСЖ контактировали с Конте

Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте в случае, если нынешний наставник ПСЖ Унаи Эмери не выведет команду в полуфинал Лиги чемпионов, утверждает источник. Сообщается, что представители французского клуба уже контактировали с Конте по этому поводу.

Контракт испанского тренера с ПСЖ истекает летом 2018 года. Соглашение Конте с «Челси» рассчитано до 2019 года, но итальянский специалист может покинуть лондонский клуб ещё раньше из-за определённых разногласий в команде. В его услугах также заинтересован «Милан».

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