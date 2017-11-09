«Галатасарай» отказался от идеи приобрести Асамоа зимой

Полузащитник Квадво Асамоа нечасто попадает в состав «Ювентуса» и грядущей зимой намеревался присоединиться к «Галатасараю». Однако сегодня спортивный директор турецкого клуба Ценк Эргун сообщил о том, что планам не суждено воплотиться в жизнь:

«Мы не сможем подписать Асамоа в январе из-за новых правил в Турции, ограничивающих зарубежные трансферы».

В этом сезоне ганский футболист выходил на поле в Серии А пять раз, отметившись результативной передачей в матче с «Миланом».

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