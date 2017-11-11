Дзола может стать новым техническим директором «Челси»

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Джанфранко Дзола может вернуться в «Челси» - клуб, за который он долгое время выступал во время карьеры игрока.

Сообщается, что итальянский специалист может получить в лондонском клубе роль технического директора, которая стала вакантной после ухода Майкла Эменало.

Владелец «Челси» Роман Абрамович рассчитывает на то, что главному тренеру команды Антонио Конте будет по нраву работать в связке со своим соотечественником.

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