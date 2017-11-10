Роман Адамов вошел в тренерский штаб «Ростова»

Тренерский штаб «Ростова» пополнил Роман Адамов. Бывший капитан ростовской команды будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы и станет связующим звеном между основной и молодежными командами, а также «молодежки» и детской школы.

«Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить „Ростову“ пользу», - отметил Адамов.

Специалист завершил игровую карьеру в 2015 году. В июле 2017 года Адамов был назначен руководителем детско-юношеских команд «Ростова».

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