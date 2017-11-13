Модрич: «Далич проделал феноменальную работу в сборной Хорватии»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич считает, что новый тренер «шашечных» Златко Далич сыграл важную роль в успехах команды и обязательно должен остаться наставником на полях России во время чемпионата мира:

«Будет безумием не оставить Далича тренером. Он проделал феноменальную работу. Также хочется поблагодарить Чачича. Мы все неплохо поработали.

Хорватия — превыше всего. Главное, что мы пробились на чемпионат мира».

Напомним, что Далич возглавил сборную во время отборочной кампании на чемпионат мира. В итоге хорваты обеспечили себе участие на мундиале, преодолев команду Греции в стыковых матчах.

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