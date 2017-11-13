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Дракслер: «Не хотел бы я быть защитником, играющим против Мбаппе»

сегодня, 01:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер очень высокого мнения об атакующем потенциале своего одноклубника Килиана Мбаппе:

«Не хотел бы я быть защитником, которому предстоит играть против Мбаппе. Я узнал его за эти несколько недель. Он быстр, силен в дриблинге и верит в себя. Вот мне и любопытно взглянуть, как бы наши защитники смогли его сдержать.

Он очень хороший молодой игрок с большим потенциалом, ему есть куда расти. Хотя Килиан уже добился немалого прогресса».

Ранее Дракслер поделился мнением о Неймаре.

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