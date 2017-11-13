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Бензема: «Роналду более эгоистичен, чем я»

сегодня, 00:36

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что все его достижения меркнут в тени Криштиану Роналду, хотя и признает, что у них с португальцем хорошие взаимоотношения:

«В „Реале“ я часто забиваю, но когда рядом играет парень, забивающий по 50 голов за сезон, лучше выступить невозможно.

В „Лионе“ я играл несколько иначе. Мне просто нравится футбол и титулы. Я получаю удовольствие.

У нас с Роналду всё хорошо. Мне нравится выступать с ним на одном поле. Он предпочитает играть в одно касание и более эгоистичен, чем я, но это нормально. Меня это не беспокоит. Все-таки это полезно для всей команды».

Ранее сообщалось, что Роналду поспорил с одноклубниками, намереваясь обогнать Лионеля Месси и стать главным снайпером чемпионата Испании.

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Все комментарии
Тео Джонс
сегодня в 00:55
    Зидан 1972
    сегодня в 00:52
    Бензема на самом деле классный игрок!!Как Неймар убежал от Месси,он себе не позволяет!
    Nickless ответил Windblayse
    сегодня в 00:43
    Windblayse:
    Игуаин за сборную Франции нынче играет ? :D
    Спасибо за поправку
    ermak6448
    сегодня в 00:43
    сказал, значит так и есть...
    --джек потрошитель--
    сегодня в 00:42
    Все было бы отлично если бы Карим играл под 10 номером ОФ,а на острие был бы чистый нап голеадор..)
    Baksa66666
    сегодня в 00:40
    Исправил, или уже отпустило?))))
    Windblayse
    сегодня в 00:40
    Игуаин за сборную Франции нынче играет ? :D
    Baksa66666
    сегодня в 00:38
    Какой Игуаин)) автор ты что куришь?
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