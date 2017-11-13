Бензема: «Роналду более эгоистичен, чем я»

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что все его достижения меркнут в тени Криштиану Роналду, хотя и признает, что у них с португальцем хорошие взаимоотношения:

«В „Реале“ я часто забиваю, но когда рядом играет парень, забивающий по 50 голов за сезон, лучше выступить невозможно.

В „Лионе“ я играл несколько иначе. Мне просто нравится футбол и титулы. Я получаю удовольствие.

У нас с Роналду всё хорошо. Мне нравится выступать с ним на одном поле. Он предпочитает играть в одно касание и более эгоистичен, чем я, но это нормально. Меня это не беспокоит. Все-таки это полезно для всей команды».

Ранее сообщалось, что Роналду поспорил с одноклубниками, намереваясь обогнать Лионеля Месси и стать главным снайпером чемпионата Испании.

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