Майкл О'Нил: «Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил огорчен результатом ответного стыкового поединка с швейцарцами, лишившим его команду возможности попасть на ЧМ-2018, но склонен винить в неудаче судью первого матча:

«Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче. Мы старались осуществить нашу мечту, до последнего за нее боролись.

Рефери принял крайне сомнительные решения в первой встрече — ошибся, не показав красную карточку Шеру, и неверно назначил пенальти. Очень обидно проигрывать вот так. Мы заслуживали экстра-тайма».

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