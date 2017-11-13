Майкл О'Нил: «Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил огорчен результатом ответного стыкового поединка с швейцарцами, лишившим его команду возможности попасть на ЧМ-2018, но склонен винить в неудаче судью первого матча:
«Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче. Мы старались осуществить нашу мечту, до последнего за нее боролись.
Рефери принял крайне сомнительные решения в первой встрече — ошибся, не показав красную карточку Шеру, и неверно назначил пенальти. Очень обидно проигрывать вот так. Мы заслуживали экстра-тайма».
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Ирландцы на гол не сподобились, как не сподобились и швейцарцы. Только спустя лет 10 все будут помнить лишь то, что вышли за счёт румынского пенальти..
Ирландцы на гол не сподобились, как не сподобились и швейцарцы. Только спустя лет 10 все будут помнить лишь то, что вышли за счёт румынского пенальти..
К тому же, ирландцы за два матча ни сподобились ни на 1 гол. Так стыковые матчи не пройти. Вот и поплатились.
К тому же, ирландцы за два матча ни сподобились ни на 1 гол. Так стыковые матчи не пройти. Вот и поплатились.
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