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Майкл О'Нил: «Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче»

сегодня, 00:02
ШвейцарияШвейцария0 : 0Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил огорчен результатом ответного стыкового поединка с швейцарцами, лишившим его команду возможности попасть на ЧМ-2018, но склонен винить в неудаче судью первого матча:

«Исход противостояния решила ошибка арбитра в первом матче. Мы старались осуществить нашу мечту, до последнего за нее боролись.

Рефери принял крайне сомнительные решения в первой встрече — ошибся, не показав красную карточку Шеру, и неверно назначил пенальти. Очень обидно проигрывать вот так. Мы заслуживали экстра-тайма».

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Все комментарии
Owl Fake ответил Cules2013
сегодня в 00:49
Cules2013:
обидно, пожалуй, что хотя и хотел увидеть североирландцев на ЧМ, Швейцария всё же больше заслужила. Красные и отбор провели практически идеально - 9 из 10 побед. Португальцы их обошли только по разнице голов. Да и классом они явно повыше. Сейчас 11 место в рейтинге ФИФА, а недавно и вовсе были седьмыми. Последние матчи подпортили стату. К тому же, ирландцы за два матча ни сподобились ни на 1 гол. Так стыковые матчи не пройти. Вот и поплатились.
Статистика швейцарцев скорее говорит о том, что соперники по группе были ничтожные, хотя кто достался тот достался..
Ирландцы на гол не сподобились, как не сподобились и швейцарцы. Только спустя лет 10 все будут помнить лишь то, что вышли за счёт румынского пенальти..
Owl Fake ответил Vik_ont25
сегодня в 00:46
Vik_ont25:
"Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил огорчен результатом ответного стыкового поединка со ШВЕДАМИ..." _____________________________________________________________________ Soccer! ты лучший!!!
Форум ещё не преодолел синдром "Швеция-Швейцария, Австрия-Австралия".
Cules2013
сегодня в 00:16
обидно, пожалуй, что хотя и хотел увидеть североирландцев на ЧМ, Швейцария всё же больше заслужила. Красные и отбор провели практически идеально - 9 из 10 побед. Португальцы их обошли только по разнице голов. Да и классом они явно повыше. Сейчас 11 место в рейтинге ФИФА, а недавно и вовсе были седьмыми. Последние матчи подпортили стату.
К тому же, ирландцы за два матча ни сподобились ни на 1 гол. Так стыковые матчи не пройти. Вот и поплатились.
Горожане
сегодня в 00:13
Конечно С Ирландцам обидно!
Vik_ont25
сегодня в 00:11
"Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил огорчен результатом ответного стыкового поединка со ШВЕДАМИ..."
_____________________________________________________________________
Soccer! ты лучший!!!
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