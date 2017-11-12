Матерацци о стыковом матче Италии: «Сердце. Гордость. Парни, вперед!»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци ждет от итальянцев победы в ответном стыковом матче со шведами и призывает всех болельщиков объединиться:

«Порой не важна техника игроков, былые заслуги и, прежде всего, неважно, кто сыграет в матче. Завтра мы все вместе принимаем в нем участие — те, кто выйдут на поле, и те, кто будут поддерживать со стороны. Иногда их поддержка важнее, чем работа самих футболистов.

„Сан Сиро“ способен на свершения. Это поймут только те, кто испытал их себе. Так что давайте поддержим с первой и до последней минуты тех, кто сделает всё, чтобы доказать, что Италия действительно ЗАСЛУЖИВАЕТ.

Сердце. Гордость. Парни, вперед!»

Напомним, что первая встреча команд завершилась минимальной победой шведов.

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