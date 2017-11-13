Брат Игуаина рассказал о том, что на выступления Гонсало повлияла болезнь матери

Николас Игуаин, брат нападающего «Ювентуса» Гонсало, рассказал о том, что футболист целый год переживал из-за болезни матери, что отразилось на его выступлениях:

«Футбол — это не точная наука, игроки — такие же люди, как и все остальные, им приходится преодолевать хорошие и плохие времена, сражаясь с самими собой.

Ситуации внутри семьи могут на тебя повлиять. Например, у нашей мамы были проблемы летом 2016 года, перед Кубком Америки. К счастью, она справилась с болезнью и сейчас с ней все хорошо, хоть и должна регулярно приходить на обследование.

Даже если ты не хочешь думать о проблемах, выходя на поле, ничего не получается. К сожалению, в футболе никому нет дела до того, болеет у тебя мама или сын».

Напомним, что в конце октября Игуаин преодолел отметку в 100 голов в Серии А.

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