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Погба принял участие в церемонии вручения музыкальных наград от MTV

сегодня, 11:20

Побывав в расположении сборной Франции, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отправился в Лондон, где принял участие в церемонии вручения награды «MTV Europe Music Awards».

Футболист вышел на сцену вместе со звездой сериала «Игра престолов» Натали Дормер, презентовав музыкальную награду.

Погба присутствовал на мероприятии вместе со своими братьями, танец с которыми он позже опубликовал на своей странице в Instagram.

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LOpp
сегодня в 11:58
No problem
сегодня в 11:40
Он че,прокладку этой Натали на голову натянул?,
а танцуют они как индюки.
Майкл59ru
сегодня в 11:26
А раньше негры только на плантациях могли так танцевать. Эх...были времена )
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