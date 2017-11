Погба принял участие в церемонии вручения музыкальных наград от MTV

Побывав в расположении сборной Франции, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отправился в Лондон, где принял участие в церемонии вручения награды «MTV Europe Music Awards».

Футболист вышел на сцену вместе со звездой сериала «Игра престолов» Натали Дормер, презентовав музыкальную награду.

Погба присутствовал на мероприятии вместе со своими братьями, танец с которыми он позже опубликовал на своей странице в Instagram.

Paul Pogba at the 2017 MTV music awards in London this evening. #MUFC (Getty) pic.twitter.com/bhyaDDuOEM