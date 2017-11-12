Швейцария — участник ЧМ-2018

В ответном стыковом поединке за право попасть на чемпионат мира сборная Швейцарии сыграла вничью с Северной Ирландией. Минимальной победы в первом матче швейцарцам хватило, чтобы обеспечить себе участие в мундиале.

Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»

Швейцария – Северная Ирландия – 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович (Эмболо 86), Джака, Родригес, Цубер, Джемаили (Мехмеди 61), Закария, Шер, Шакири (Фройлер 80).

Главный тренер: Владимир Петкович.

Северная Ирландия: МакГоверн, МакОли, Эванс, Дэвис, Вашингтон (МакНэйр 82), Брант, Даллас, Норвуд (Магеннис 75), Хьюз, Уорд (Джонс 74), Сэвилл.

Главный тренер: Майкл О'Нил.

Предупреждения: Брант 7, Сеферович 72, Эванс 79.

Судья: Феликс Брих.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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