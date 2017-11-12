Швейцария — участник ЧМ-2018

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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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В ответном стыковом поединке за право попасть на чемпионат мира сборная Швейцарии сыграла вничью с Северной Ирландией. Минимальной победы в первом матче швейцарцам хватило, чтобы обеспечить себе участие в мундиале.

Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»

Швейцария – Северная Ирландия – 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович (Эмболо 86), Джака, Родригес, Цубер, Джемаили (Мехмеди 61), Закария, Шер, Шакири (Фройлер 80).
Главный тренер: Владимир Петкович.

Северная Ирландия: МакГоверн, МакОли, Эванс, Дэвис, Вашингтон (МакНэйр 82), Брант, Даллас, Норвуд (Магеннис 75), Хьюз, Уорд (Джонс 74), Сэвилл. 
Главный тренер: Майкл О'Нил.

Предупреждения: Брант 7, Сеферович 72, Эванс 79.

Судья: Феликс Брих.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Owl Fake ответил Великий Князь
сегодня в 22:24
Великий Князь:
Главное, что там не любят саксов.
Где? В Швейцарии? Кто именно не любит?
Великий Князь ответил Owl Fake
сегодня в 22:20
Owl Fake:
Одних ирландцев гандболист Анри лишил ЧМ, других - левый румынский пенальти.. Жаль маленький островок Ирландию, маленький, но храбрый.
Главное, что там не любят саксов.
Великий Князь ответил Брулин
сегодня в 22:19
Брулин:
За счёт гола единственного с левого пенальти. Не очень справедливо, но велком
А как Вы хотели? Там же весь "свет" человечества бабосы бережёт)
Nazi
сегодня в 22:18
Голландия за бортом, а тут две позорные команды в стыке, хорошо одних уже нет, а швеицарцам в группе ничего не светит..
Брулин
сегодня в 22:18
За счёт гола единственного с левого пенальти. Не очень справедливо, но велком
starche
сегодня в 22:16
Вот и хорошо.
cska plus
сегодня в 22:14
Отскочили на своём огороде.
x-x-x-x-x
сегодня в 22:13
поле было как огород в Базеле. да и прошли за счет левого пеналя. хотя немного сильнее чем ирландцы
Serg3.12
сегодня в 22:10
Швейцария немного сильнее ирландцев.
MIKITA463295
сегодня в 22:09
Было бы справедливо если бы ирландцы наказали бы швейцарцев за кучу неиспользованых моментов,в конце был шанс ...
dargo
сегодня в 22:04
Всё справедливо,швейцарцы заслужили этого, особенно когда в группе одержали 9 побед в 10 играх и заняли только 2 место, молодцы!!!
Sully ответил LOpp
сегодня в 22:02
LOpp:
вот тут с тобой согласен.
а где не согласен?))
LOpp ответил Sully
сегодня в 22:00
Sully:
плохо(( хотелось Северную Ирландию.
вот тут с тобой согласен.
Sully
сегодня в 21:54
плохо(( хотелось Северную Ирландию.
BESTjuventus10
сегодня в 21:54
кучу моментов запорола швейцария. рикардо родригез герой этого стыка. забил в первой игре и спас швейцарию во второй. хотелось сказать в конце игры что с такой игрой швейцария не заслуживает но такая сев.ирландия тем более не заслужила.
Owl Fake
сегодня в 21:53
Одних ирландцев гандболист Анри лишил ЧМ, других - левый румынский пенальти..
Жаль маленький островок Ирландию, маленький, но храбрый.
VIPded
сегодня в 21:53
Не напрягались.
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