Англия желает принять чемпионат мира 2030 года

По информации британской прессы, Федерация футбола Англии планирует подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, хотя сторона еще не сообщила о своем намерении официально. Англичане уже заручились поддержкой Германии. Об этом сообщил президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель перед товарищеским матчем национальных команд.

На проведение мундиаля также претендует Китай. Кроме того, совместную заявку подадут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

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