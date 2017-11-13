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Англия желает принять чемпионат мира 2030 года

сегодня, 10:42

По информации британской прессы, Федерация футбола Англии планирует подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, хотя сторона еще не сообщила о своем намерении официально. Англичане уже заручились поддержкой Германии. Об этом сообщил президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель перед товарищеским матчем национальных команд.

На проведение мундиаля также претендует Китай. Кроме того, совместную заявку подадут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 11:35
Инсинуации бритов не прошли. В очередь, с.д., в очередь! (с)))
вячеслав остапенко
сегодня в 11:30
Я думаю шансы у Англичан есть
drug01
сегодня в 11:28
Пора провести настоящий футбольный чемпионат!!!!
ДСА
сегодня в 11:16
Англичане купят себе ЧМ-2030
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