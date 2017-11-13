Сборная Хорватии едет на ЧМ-2018

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Греции в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018. В первом матче хорваты одержали победу со счетом 4:1 и тем самым по сумме двух матчей обеспечили себе участие в мундиале.

Пирей, стадион «Георгиос Караискакис»

Греция - Хорватия 0:0

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Рецос, Торосидис, Манолас, Зека, Тахцидис, Циолис, Христодулопулос (Фортунис 59), Бакасетас (Янниотас 59), Митроглу (Пелкас 78).

Главный тренер: Михаэль Скиббе.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич (Ребич 86), Модрич (Митрович 90), Брозович, Перишич, Манджукич, Калинич (Крамарич 78).

Главный тренер: Златко Далич.

Предупреждение: Тахцидис 24.

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте