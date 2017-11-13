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Сборная Хорватии едет на ЧМ-2018

сегодня, 00:35
ГрецияГреция0 : 0ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Греции в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018. В первом матче хорваты одержали победу со счетом 4:1 и тем самым по сумме двух матчей обеспечили себе участие в мундиале.

Пирей, стадион «Георгиос Караискакис»

Греция - Хорватия 0:0

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Рецос, Торосидис, Манолас, Зека, Тахцидис, Циолис, Христодулопулос (Фортунис 59), Бакасетас (Янниотас 59), Митроглу (Пелкас 78).
Главный тренер: Михаэль Скиббе.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич (Ребич 86), Модрич (Митрович 90), Брозович, Перишич, Манджукич, Калинич (Крамарич 78).
Главный тренер: Златко Далич.

Предупреждение: Тахцидис 24.

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
MIKITA463295
сегодня в 01:10
С чем их и поздравляем ...
Vladimir Grechko
сегодня в 01:04
да уж лучше хорваты чем греки всеж веселее играют))
FERIS
сегодня в 00:57
Хорватов с выходом на ЧМ!
Cules2013
сегодня в 00:43
предчувствовал, что греки больше одного мяча не забьют - это их древняя проблема, поэтому 4-1 изначально было приговором. Хорваты честно заслужили эту путёвку.
Footbolista
сегодня в 00:43
Даже вышедший на поле Фортунис грекам не помог...
--джек потрошитель--
сегодня в 00:40
Красавцы..)
BESTjuventus10
сегодня в 00:40
все по делу.
ermak6848
сегодня в 00:38
Очень приятная новость тем более в сборной есть знакомые лица и фамилии...
NAZAR 007
сегодня в 00:37
Усташей с победой ! Реально и классом и игрой выше эллинов !
Добро пожаловать в Россию на чемпионат мира ! Греки рубились...но....
RDeanW
сегодня в 00:36
осталось только "италия 0:0 швеция" и "ирландия 0:0 дания", хотя тут уже пенки будут - хоть какая-то интрига
nikot
сегодня в 00:36
Греки молодцы,весь матч бились как могли!Болельщики тоже красавцы!
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