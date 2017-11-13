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Турция уступила Албании в товарищеском матче

сегодня, 22:21
ТурцияТурция2 : 3АлбанияАлбанияМатч завершен

Сборная Турции уступила команде Албании в товарищеском матче.

Анталия, стадион «Анталия Арена»

Турция - Албания 2:3 (0:2)
Голы: Ундер 47, Акбаба 60 - Садику 24, Садику 39, Грезда 55.

Турция: Бабаджан, Йардымджи (Кейбаши 46), Туран (Демирок 46), Сеюнджю, Азиз (Туфан 46), Йокушлу, Ундер (Унал 71), Озьякуп, Чалханоглу (Язиджи 75), Тосун, Караман (Акбаба 60).
Главный тренер: Мирча Луческу.

Албания: Бериша, Хюсай, Леньяни (Алийи 67), Весели, Маврай, Грезда (Айдаревич 81), Лилай (Лила 86), Джака, Мемушай, Роши (Айети 67), Садику (Кака 67).
Главный тренер: Кристиан Пануччи.

Предупреждения: Азиз 41, Туфан 77 - Мемушай 32.
Удаление: Мемушай 41.

Судья: Георги Кабаков.

Ранее Армения обыграла Кипр в товарищеской встрече.

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Egorium
сегодня в 22:40
Что и следовало ожидать.
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