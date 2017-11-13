Эвра протащил за собой внедорожник и поклялся, что станет сильнее, чем был прежде

После расторжения контракта с «Марселем» 36-летний защитник Патрис Эвра заявил о своем желании продолжать карьеру. Сейчас футболист находится в Дубай. Чтобы доказать свой серьезный настрой, игрок обороны протащил по дороге внедорожник с человеком наверху и пообещал, что вернется сильнее, чем когда-либо был:
«Какой денек! Иногда в жизни происходят неправильные вещи, но надо сохранять улыбку на устах. Продолжайте любить эту игру. Я клянусь, что стану сильнее, чем был прежде. Всегда сохраняйте позитивный настрой. Никакой лени! Сейчас я тащу за собой машину, потому что хочу становиться лучше и лучше. Я иду, ребята, уже иду. Как же я люблю эту игру!»
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Надо любить игру и людей в ней а не себя
Надо любить игру и людей в ней а не себя