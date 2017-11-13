Армения обыграла Кипр в товарищеской встрече

Армения в товарищеском матче обыграла Кипр.
Ереван, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Армения - Кипр - 3:2 (2:0)
Голы: Ишханян 16, Ароян 38, Мхитарян 63 (пен) — Лайфис 50, Сотириу 89.
Армения: Бегларян, Оганесян, Ароян, Ишханян, Дагбашян, Овсепян, Мхитарян (Андонян 79), Малакян (Едигарян 62), Кадимян (Озбилиз 71), Пиззелли (Барсегян 46), Корян (Григорян 62).
Главный тренер: Артур Петросян.
Кипр: Пардо, Экономидис (Сотириу 46), Меркис, Ментониадис, Кастанос (Лайфис 46), Кириаку, Филакту, Димитру, Митидис, Христофу (Авраам 58), Маргаса (Лабан 46).
Главный тренер: Ран Бен-Шимон.
Ранее Армения разгромила Беларусь (4:1).
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