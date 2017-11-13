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Армения обыграла Кипр в товарищеской встрече

сегодня, 18:58
АрменияАрмения3 : 2КипрКипрМатч завершен

Армения в товарищеском матче обыграла Кипр.

Ереван, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна

Армения - Кипр - 3:2 (2:0)
Голы: Ишханян 16, Ароян 38, Мхитарян 63 (пен) — Лайфис 50, Сотириу 89.

Армения: Бегларян, Оганесян, Ароян, Ишханян, Дагбашян, Овсепян, Мхитарян (Андонян 79), Малакян (Едигарян 62), Кадимян (Озбилиз 71), Пиззелли (Барсегян 46), Корян (Григорян 62). 
Главный тренер: Артур Петросян.

Кипр: Пардо, Экономидис (Сотириу 46), Меркис, Ментониадис, Кастанос (Лайфис 46), Кириаку, Филакту, Димитру, Митидис, Христофу (Авраам 58), Маргаса (Лабан 46).
Главный тренер: Ран Бен-Шимон.

Ранее Армения разгромила Беларусь (4:1).

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Все комментарии
MALOVAR ответил Spartachok86
сегодня в 19:24
смотри,он сейчас как залогинится и понесет ))
вячеслав остапенко
сегодня в 19:12
Поздравляю Армению с победой
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:05
Грузия и Армения победили Кипр.На очереди Азербайджан.
Spartachok86
сегодня в 19:00
Григорян с Арарата?
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