Согласно данным из английской прессы, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Сообщается, что главный тренер манчестерского клуба Жозе Моуриньо не удовлетворен игровой формой 29-летнего бельгийца и намерен продать игрока в ближайшее трансферное окно. Утверждается, что «Вест Бромвич» остро нуждается в усилении состава, а Феллаини может стать отличным приобретением для них. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.



Напомним, что «Бешикташ» также интересуется Маруаном Феллаини.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте