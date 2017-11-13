Дортмундская «Боруссия» поборется за Эмре Джана

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан попал в сферу трансферных интересов дортмундской «Боруссии». Контракт с мерсисайдцами у игрока сборной Германии истекает в конце текущего сезона, и на него уже охотится ряд европейских грандов.

Так, интерес к футболисту проявил «Манчестер Юнайтед», их земляки из «Сити» и вовсе уже договорились о трансфере — если верить прессе. «Ювентус» же, по слухам, убедил игрока присоединиться к туринскому клубу на правах свободного агента.

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