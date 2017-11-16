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Меркулов: «„Уфа“ много обороняется и играет за счёт чужих ошибок. Неудобный соперник»

сегодня, 05:39
УфаУфа-:-УралУрал19.11.2017 в 11:30 Не начался

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился ожиданиями от предстоящей игры 17-го тура РФПЛ против «Уфы»:

«„Уфа“ – неудобный соперник, потому что много обороняется и играет за счёт чужих ошибок. Такая оборона вскрывается за счёт фланговых атак, сильных прострелов. Навесы в их штрафную не проходят, потому что защитники играют грамотно. У них три центральных защитника, которые снимают все забросы. Поэтому нужно сильно простреливать. Желательно направлять мяч в головы нападающим, чтобы они завершали атаку одним касанием».

Ранее сообщалось, что вход на матч «Уфа» - «Урал» будет свободным.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 06:30
Все хотят остаться в Лиге.- от сда такой стиль игры ...
Дима Головашич
сегодня в 05:57
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