Ола: «„Лион“ сделает всё, чтобы удержать Фекира»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заверил, что клуб не собирается продавать своего лидера Набиля Фекира, который был признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам прошлого месяца.

«Скорее всего, он останется в „Лионе“, это символ нашего клуба. Да, в следующем году будет чемпионат мира, и если Франция дойдет до финала, то, конечно, последуют предложения по Фекиру, но мы сделаем всё, чтобы Набиль остался с нами. Думаю, он и сам не хочет менять клуб».

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