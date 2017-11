Рио Фердинанд стал представителем Aston Martin

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остается публичной личностью и после завершения игровой карьеры.

Экс-футболист сообщил о том, что он стал представителем автоконцерна Aston Martin.

«Горжусь тем, что смогу использовать это сотрудничество, чтобы помочь Rio Foundation вдохновлять следующее поколение», - сообщил Фердинанд.

Отметим, что Rio Ferdinand Foundation — это благотворительный фонд англичанина, нацеленный на то, чтобы помочь детям заниматься спортом и творчеством.

Delighted to announce I will be teaming up with @astonmartin as a brand ambassador.... it's an honour to be able to use this association to help the @riofoundation inspire the next generation... Big thanks to @astonmartin team for making this happen! #Inspire #AstonMartin pic.twitter.com/KbNPKLjwp1