Эмери - о Неймаре: «Он остаётся»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заверил, что нападающий команды Неймар останется в команде. Ранее ходило много слухов о том, что бразилец жалеет о своем уходе из «Барселоны», а также об интересе к игроку со стороны «Реала».

«Клуб и президент хотят, чтобы Неймар остался, так что он останется. Самое главное - выступление Неймара на футбольном поле. Я общаюсь с Неймаром, а это важнее всяких слухов.

Адаптация у всех проходит по-разному. С нашей стороны мы делаем всё, чтобы помочь ему адаптироваться как можно лучше».

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