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Эмери - о Неймаре: «Он остаётся»

сегодня, 19:28

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заверил, что нападающий команды Неймар останется в команде. Ранее ходило много слухов о том, что бразилец жалеет о своем уходе из «Барселоны», а также об интересе к игроку со стороны «Реала».

«Клуб и президент хотят, чтобы Неймар остался, так что он останется. Самое главное - выступление Неймара на футбольном поле. Я общаюсь с Неймаром, а это важнее всяких слухов. 

Адаптация у всех проходит по-разному. С нашей стороны мы делаем всё, чтобы помочь ему адаптироваться как можно лучше».

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 20:18
Тренер знает что говорит...,хотя последнее слово за Боссами.
moskwa 09
сегодня в 20:14
он то остается,а вот ты по ходу нет!
SanitarForest
сегодня в 20:11
Неймар останется только если его папа возглавит ПСЖ... а это кстати не так уж и невероятно))
Слайш
сегодня в 19:57
Был тут уже один, который заявлял что Неймар остаётся.. Даже фотку выложил в твитере ) Судя по всему, следует ожидать ухода Неймара ))
No problem ответил M.S.
сегодня в 19:53
M.S.:
Сегодняшнему ПСЖ нужен или Гвардиола, или Конте, или Клопп - больше нет тренера, способного этот клуб заставить расти.
На край,Маур с Левом.
Конфетка ненаглядная
сегодня в 19:52
Я так и думала
M.S.
сегодня в 19:50
Сегодняшнему ПСЖ нужен или Гвардиола, или Конте, или Клопп - больше нет тренера, способного этот клуб заставить расти.
Алексей Буренин
сегодня в 19:49
Глупо было бы его отпустить
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:47
Это должен слышать каждый игрок ПСЖ!!!!!!
112910415
сегодня в 19:44
тот случай, когда тренер мало что решает
Shamil79
сегодня в 19:42
Неймар об Эмери - он уходит
The_BESTolo4b
сегодня в 19:41
Неймар: трениришка не остается
da da da ответил Artuom
сегодня в 19:40
Artuom:
Эмери должен был уйти ещё в конце прошлого сезона. Даже без Неймара...
с чего это?
Ismadiyar
сегодня в 19:38
Ахах, после слов "он остается" обычно Неймар всегда уходит, вон Пике до сих пор троллят из-за этого!
Artuom ответил Robbaggio
сегодня в 19:35
Robbaggio:
Если Неймар остается - значит уйдет сам Эмери
Эмери должен был уйти ещё в конце прошлого сезона. Даже без Неймара...
Robbaggio
сегодня в 19:32
Если Неймар остается - значит уйдет сам Эмери
mat73
сегодня в 19:32
Неймар остается, Эмери уходит. Вернее - его уходят!
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