Смолов: «Было осознание, что Россия может играть на равных с любым соперником»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов подвёл итоги контрольных матчей против национальных команд Аргентины (0:1) и Испании (3:3). Напомним, в игре с испанцами форвард «быков» отметился двумя забитыми мячами.

«С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере, в плане атаки. Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол, и всё получалось. Когда нет персональной опеки, с которой я в последнее время часто встречаюсь в чемпионате России, то играть, конечно, попроще. Защитники у Испании – игроки мирового уровня. Я бы выделил Рамоса. Он и бежит быстро, и физически очень сильный, и головой хорошо играет.

Исходя из того, что мы в ходе матча уступали 0:2, сыграть вничью с испанцами – это не так уж плохо. Но, конечно, присутствовали и удовлетворение, и разочарование. Чувство разочарования было в связи с двумя решениями арбитра: двумя пенальти в наши ворота в товарищеском матче с испанцами при домашней игре. Это в их ворота должны такие пенальти ставить, нам помогать, с учётом того, какое место они занимают в рейтинге. Поэтому где-то были мысли о том, что можно было победить, если бы не эти два пенальти.

Осознание того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было. Последний матч прибавил веры в нашу сборную со стороны болельщиков. Веру в то, что мы можем играть с такими сборными на равных, не только от обороны, а показывать достойный, атакующий, содержательный футбол и забивать красивые голы».

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