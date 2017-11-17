Погребняк сделал дубль в матче молодежных команд

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк забил два мяча в матче молодежного первенства, в котором «бело-голубые» принимали «Ахмат».

Форвард отличился на 6-й и 57-й минутах. Кроме того, после его удара на добивании сыграл Данил Липовой, забив еще один гол. Матч закончился со счетом 4:4.

В матчах за основную команду Погребняк не забивал уже больше двух лет.

Нападающий перебрался в «Динамо» летом 2015 года, подписав контракт на 3 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте