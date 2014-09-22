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Бальдиссони: «Строотман не продается»

22 сентября 2014, 10:43
 Директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что его команда на данный момент не готова рассматривать варианты с продажей хавбека Кевина Строотмана, которого продолжают сватать в «Манчестер Юнайтед».

«Мы с нетерпением ждем возвращения Строотмана на поле, потому что нам очень его не хватает. К счастью, этот момент уже приближается. Возможность его трансфера? Мы гордимся тем, что за нас выступает такой футболист, и сейчас он не продается», — сказал Бальдиссони.
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