Бальдиссони: «Строотман не продается»

Директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что его команда на данный момент не готова рассматривать варианты с продажей хавбека Кевина Строотмана, которого продолжают сватать в «Манчестер Юнайтед».
«Мы с нетерпением ждем возвращения Строотмана на поле, потому что нам очень его не хватает. К счастью, этот момент уже приближается. Возможность его трансфера? Мы гордимся тем, что за нас выступает такой футболист, и сейчас он не продается», — сказал Бальдиссони.
«Мы с нетерпением ждем возвращения Строотмана на поле, потому что нам очень его не хватает. К счастью, этот момент уже приближается. Возможность его трансфера? Мы гордимся тем, что за нас выступает такой футболист, и сейчас он не продается», — сказал Бальдиссони.